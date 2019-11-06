Омск, 6 ноября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Коллективная экспозиция предприятий Алтайского края представлена в Омске, где сегодня, 6 ноября, проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Как сообщает пресс-служба алтайского губернатора, свои технологические разработки демонстрируют семь инновационных производственных компаний.

Правительство Алтайского края XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России: алтайские технологические разработки

Среди экспонентов — продукция компаний «Зиас Машинери», «СиСорт», «Спецавтоматика», Бийского завода стеклопластиков, завода «Алтайлесмаш», научно-производственного предприятия «Алтик» и «Лосев» (резидент Сколково).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин начнут работу с осмотра стендов выставки. Центральным событием саммита станет пленарное заседание с участием глав государств, где будут рассмотрены актуальные задачи развития приграничного сотрудничества Казахстана и России. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию во всём, что связано с этим событием

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