Махачкала, 6 ноября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии в первые дни ноября в ряде муниципалитетов Дагестана и районов Махачкалы объясняется не только непогодой. Возникшие проблемы прежде всего связаны с недостаточной работой на опережение. Об этом накануне, 5 ноября, в ходе рабочего совещания заявил глава региона Владимир Васильев.

ИА REGNUM Без света

Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, обрушились на Дагестан 1 и 2 ноября. Они сопровождались снижением температуры и шквалистым ветром, скорость которого в Махачкале местами достигала 23−25 метров в секунду. Тысячи жителей региона оставались без света от нескольких часов до двух-трех суток.

«Проблемы с обеспечением электроэнергией, возникшие в минувшие выходные, связаны не столько с природными факторами, сколько с недостаточной работой на опережение. Подобные задачи нам давно известны, и решать их нужно оперативно», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Управляющий директор Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков объяснил сложившуюся ситуацию ухудшением погодных условий, а именно дождем, переходящим в мокрый снег, который налипал на провода, что и вызвало их обрыв.

Читайте также: Власти Махачкалы обещают сократить перебои электроэнергии в 50 раз

Сыщиков также рассказал, что во время ремонтных работ специалисты столкнулись с такой проблемой, как плотная застройка вокруг объектов электросетевого хозяйства, которая не позволяет своевременно устранить неисправность. По его словам, порой какие-то участки воздушных линий огорожены забором, и в выходной день бывает сложно найти собственника. В основном такое встречается на территории между Махачкалой и Каспийском.

В связи с этим глава Дагестана поручил пригласить собственников подобных участков для обсуждения и решения сложившегося положения дел. Он подчеркнул, что должен быть обеспечен круглосуточный доступ к системе энергоснабжения населения и социальных объектов.

Еще одной причиной энергоколлапса Владимир Сыщиков назвал возросшую нагрузку на сети в связи с похолоданием, поскольку население начало активно использовать электрические отопительные приборы.

Читайте также: Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана