Тюмень, 6 ноября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области организовала проверку информации о неготовности около 600 жилых домов к отопительному сезону. По её итогам будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Напомним, председатель комиссии городской думы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук заявил, что в Тюмени 15% жилфонда не готово к зиме.

Паспорта готовности к отопительному сезону, по сведениям Баранчука, не получил 581 тюменский многоквартирный дом. Парламентарий уточнил, что не готовы к осенне-зимнему сезону оказались аварийные дома и те, где невозможно провести промывку систем отопления.