Рим, 6 ноября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Английский производитель престижных спортивных машин Aston Martin представил совместно с компанией Brough Superior на выставке EICMA в Милане свой первый мотоцикл AMB 001, предназначенный исключительно для езды по треку. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Motor Aston Martin AMB 001

По имеющейся информации, всего планируется выпустить 100 единиц спортивных байков. Мотоцикл AMB 001 построен на шасси из алюминия и титана. Шасси с помощью болтов соединено с мотором и подрамником из углепластика.

Отличительными особенностями байка являются вилка Foir с раздельными рычагами для управления и амортизации, а также маятник с прогрессивным параметрами демпфирования. Над колёсами мотоцикла размещены маленькие крылья из нержавейки — спереди и на топливном баке.

Производитель оснастил мотоцикл водяной и масляной системами охлаждения мотора и 6-скоростной коробки передач.

Стоимость одного мотоцикла будет составлять 108 тыс. евро (около 7,6 млн рублей).

Напомним, тюнеры из ателье Neiman Marcus совместно с актером Дэниелом Крейгом, сыгравшем Джеймса Бонда, создали суперкар Aston Martin 007 DBS Superleggera. В чем конкретно заключалось участие Крейга при создании машины автопроизводитель не сообщил.

Читайте также: Aston Martin представил две самые дорогие машины в своей истории