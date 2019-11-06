Кейптаун, 6 ноября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Новейшие технологии помогут США преодолеть глобальные угрозы климату, при этом ископаемые энергетические ресурсы останутся приоритетными и правительства, и для бизнеса в этой стране. Об этом заявил помощник американского министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг, передает Reuters.

Abnews.ru Нефть

Выступая на международной нефтяной конференции в столице ЮАР Кейптауне, Уинберг заявил, что мир должен учесть способность США сокращать выбросы парниковых газов. Развитие технологий позволит Соединенным Штатам решить любую климатическую проблему, подчеркнул он.

По словам помощника министра, США на протяжении своей истории доказали, что решают встающие перед страной задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в США был запущен официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который займет один год. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у Вашингтона есть «реалистичная и устойчивая модель» по сокращению выбросов углекислого газа.

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