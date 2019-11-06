Углич, Ярославская область, 6 ноября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В городе Угличе Ярославской области неочищенные стоки канализации поступают в Селивановский ручей, впадающий в Волгу. Об этом на своей странице в социальной сети написала депутат муниципального совета Углича Любовь Романова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Любовь Романова Селивановский ручей

«Уже несколько месяцев в районе военкомата угличская городская канализация течёт в Волгу. Селивановский ручей превратился в зловонную жижу. Если раньше здесь плавали утки, рыбаки ловили рыбу, собачники купали собак, то теперь и близко подходить не хочется. Я давно хотела снять видео и разместить этот пост. Но мне говорили, что работы ведутся, подождите, делаем все возможное. А воз и ныне там. Как я поняла, нынешние власти начинают реагировать только после того, как скандал станет достоянием общественности», — написала Любовь Романова.

Свою публикацию депутат попросила считать официальным запросом в природоохранную прокуратуру, департамент охраны окружающей среды и Роспотребнадзор. Как написала Романова спустя неделю после первой публикации, ответ прислал только департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Между тем стоки продолжают течь в ручей.

Меня спрашивают, а что может сделать администрация? У них, как обычно, нет денег. Ну, наверно, для начала признать, что проблема с канализацией существует, зафиксировать факты и попробовать войти в одну из государственных программ по спасению Волги. Заодно и канализацию в городе подлатать. Оказывается, есть даже Федеральный проект «Оздоровление Волги». Это я просто в интернет зашла. Все в открытом доступе. А если и этого чиновники сделать не смогут, зачем они нам такие нужны? Надо других искать, — размышляет депутат Любовь Романова.