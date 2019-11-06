Москва, 6 ноября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. На портале «Активный гражданин» стартует голосование жителей Москвы, которые оценят работу государственного бюджетного учреждения «Жилищник», сообщается на портале мэра столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

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Москвичи должны ответить на три вопроса и оценить, хорошо ли выполняет свои функции ГБУ «Жилищника» в том районе, где они живут.

С мэрии отметили, что большинство многоквартирных домов Москвы находится в ведении ГБУ «Жилищник». Финансирование осуществляется за счёт платы горожан за услуги ЖКХ и за счет субсидий из бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство московского ГБУ «Жилищник» подозревают в фиктивном трудоустройстве дворников.

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