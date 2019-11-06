Киев, 6 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Из 22 млрд куб. метров газа, накопленных в газотранспортной системе Украины, самой Украине принадлежит около 8 млрд куб. метров, заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, сообщает издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Надо понимать, что из этого всего газа реального, фактического газа, который можно использовать, меньше 8 млрд кубометров. Весь остальной газ: 6 млрд — это буферный газ, а почти 8 млрд — это газ который принадлежит европейским компаниям, трейдерам, которые сохраняют его в виде этакого склада», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, цена, по которой частные собственники продадут свой газ Украине, остаётся открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если Украина допустит прекращения транзита российского газа, часть страны будет фактически заморожена.

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