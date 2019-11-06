Эксперт назвал реальный объём запасов газа в хранилищах Украины
Киев, 6 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Из 22 млрд куб. метров газа, накопленных в газотранспортной системе Украины, самой Украине принадлежит около 8 млрд куб. метров, заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, сообщает издание «Обозреватель».
Он отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, цена, по которой частные собственники продадут свой газ Украине, остаётся открытым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если Украина допустит прекращения транзита российского газа, часть страны будет фактически заморожена.
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