Пекин, 6 ноября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Историческая драма американского режиссера Роланда Эммериха «Мидуэй» стартует в китайских кинотеатрах с 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Мидуэй» реж Роланд Эммерих. 2019. Китай, США Пилот

Фильм расскажет о битве у атолла Мидуэй в Тихом океане, которое состоялось в июне 1942 года во время войны на Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Тогда флот США нанес поражение Объединённому флоту Японии. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю американского командования и солдат во время тех боев.

Режиссер ленты Роланд Эммерих известен такими блокбастерами как «День независимости», «Годзилла», «Послезавтра» и «2012». Последний фильм был особенно популярен в Китае.