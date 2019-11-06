В Кургане снова нет инсулина — «отсрочено 39 рецептов»
Курган, 6 ноября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Жители Кургана, страдающие диабетом, вновь жалуются на отсутствие инсулина в аптеках. Об этом сообщается в нескольких постах паблика «Инцидент/Курган».
Отметим, что отсутствие инсулина в Курганской области — это уже некая традиция, к которой давно привыкли. Эта проблема всплывает в информационной повестке ежегодно. Наступила весна — нет инсулина в Кургане, на дворе осень — опять инсулина нет.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Курганской области, наличие запасов инсулина в аптеках еженедельно мониторится и находится на контроле ведомства. Для пациентов, получающих препарат по федеральной льготе, инсулин имеется в достаточном количестве.
В настоящее время осуществляется закупка препарата. Поставка ожидается до 8 ноября 2019 года. Помимо этого, проводится закупка препарата «Инсулин аспарт двухфазный» на дополнительно предусмотренные финансовые средства из областного бюджета. После заключения контракта запас препарата составит семь месяцев, сообщили в департаменте.