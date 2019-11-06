Курган, 6 ноября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Жители Кургана, страдающие диабетом, вновь жалуются на отсутствие инсулина в аптеках. Об этом сообщается в нескольких постах паблика «Инцидент/Курган».

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

"Нет инсулина в городе. И не знают, когда будет!» Так отвечают в аптеке. В поликлинике даже рецепты не выписывают. Между тем это жизненно важный препарат, и к тому же не дешёвый. Что делать больным? Направляться самостоятельно в сторону кладбища?» — пишет пользовательница Надежда П.

Отметим, что отсутствие инсулина в Курганской области — это уже некая традиция, к которой давно привыкли. Эта проблема всплывает в информационной повестке ежегодно. Наступила весна — нет инсулина в Кургане, на дворе осень — опять инсулина нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Курганской области, наличие запасов инсулина в аптеках еженедельно мониторится и находится на контроле ведомства. Для пациентов, получающих препарат по федеральной льготе, инсулин имеется в достаточном количестве.

«У пациентов, которые получают препарат «Инсулин аспарт двухфазный», рецепты могут находиться на отсроченном обслуживании. По состоянию на 5 ноября 2019 года на указанный препарат на отсроченном обслуживании находится 39 рецептов (рецепт должен быть обслужен не позднее 10 рабочих дней). Рецепты будут обеспечены в установленный законодательством срок», — уверяют в департаменте.

В настоящее время осуществляется закупка препарата. Поставка ожидается до 8 ноября 2019 года. Помимо этого, проводится закупка препарата «Инсулин аспарт двухфазный» на дополнительно предусмотренные финансовые средства из областного бюджета. После заключения контракта запас препарата составит семь месяцев, сообщили в департаменте.