Калуга, 6 ноября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. На заседании правительства Калужской области 5 ноября объявили благодарность правоохранительным органам за проведённую по поручению губернатора проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании правительства Калужской области

Ранее губернатор Анатолий Артамонов призвал контролирующие и правоохранительные ведомства провести аудит деятельности крупнейшей ресурсоснабжающей организации областного центра — «Калугатеплосеть».

"Нужно вывернуть «Теплосеть» наизнанку и проверить каждое её подразделение», — заявил Анатолий Артамонов.

«Были выявлены серьёзные нарушения. Это предприятие в течение нескольких лет получало дотации из областного бюджета, но руководство компании, по имеющейся информации, поступило в высшей степени цинично и преступно. В настоящий момент проводятся следственные действия. В ближайшее время будут сделаны выводы. Но уже сейчас можно говорить о том, что в этом направлении у нас есть проблемы. Нельзя позволять муниципальным заказчикам допускать подобные нарушения. Есть случаи не только по Калуге, но и по другим муниципалитетам», — заявил на заседании кабинета министров региона первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.

ИА REGNUM уже сообщало о задержании начальника управления ЖКХ городской управы Виктора Устинова. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции заинтересовалось муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть», которое Виктор Устинов возглавлял до перехода на работу в калужское городское управление ЖКХ. Одновременно в коррупции обвинили и других калужских чиновников, также причастных к деятельности «Калугатеплосети».