Силовики по просьбе губернатора «вывернули наизнанку» «Калугатеплосеть»
Калуга, 6 ноября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. На заседании правительства Калужской области 5 ноября объявили благодарность правоохранительным органам за проведённую по поручению губернатора проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее губернатор Анатолий Артамонов призвал контролирующие и правоохранительные ведомства провести аудит деятельности крупнейшей ресурсоснабжающей организации областного центра — «Калугатеплосеть».
ИА REGNUM уже сообщало о задержании начальника управления ЖКХ городской управы Виктора Устинова. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции заинтересовалось муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть», которое Виктор Устинов возглавлял до перехода на работу в калужское городское управление ЖКХ. Одновременно в коррупции обвинили и других калужских чиновников, также причастных к деятельности «Калугатеплосети».