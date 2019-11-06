Барнаул, 6 ноября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Специалист по работе с молодёжью Алтайского краевого Дворца молодёжи Татьяна Прилипко заняла первое место во всероссийском молодёжном конкурсе «Герои, живущие рядом», организованном в рамках проекта «Эстафета поколений». Накануне в Москве, на итоговом форуме «Сообщество», состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, пояснила корреспонденту ИА REGNUMпресс-секретарь КГАУ «Краевой Дворец молодёжи» Оксана Какаева.

КГАУ «КДМ» Специалист по работе с молодёжью Алтайского краевого Дворца молодёжи Татьяна Прилипко

Конкурс «Герои, живущие рядом», направленный на развитие эффективного взаимодействия молодёжи с ветеранским сообществом, на наставничество и патриотическое воспитание, проходил по двум номинациях: «Мотиваторы» и «Видеоролики». Работа Татьяны была признана лучшей в номинации «Мотиваторы».

КГАУ «КДМ» Специалист по работе с молодёжью Алтайского краевого Дворца молодёжи Татьяна Прилипко

На мотивационном постере размещён её авторский снимок, сделанный у мемориала Славы в городе Барнауле на открытии акции «Вахта Памяти» перед отправкой поисковиков в экспедицию на места боёв Великой Отечественной войны. На фото вместе с ветераном, подполковником ВВС, запечатлён Руслан Маршалкин, руководитель поискового отряда «Память».

"Считаю, донесение вечных ценностей до сознания молодёжи через мотиваторы — способ современный, понятный, а главное — доступный. В конкурсе участвовала трижды и после специального приза на победу не рассчитывала, потому выбор жюри, конечно, порадовал. Для меня оказалось большой честью стать участником такого масштабного события, как форум «Сообщество». Среди победителей конкурса я стала не только единственным представителем Алтайского края, но и всего Сибирского федерального округа, что вдвойне приятно. Мне посчастливилось получить награду из рук настоящего героя, легенды спецназа «Вымпел» Вячеслава Бочарова, ставшего примером мужества и высокого воинского профессионализма» — поделилась Татьяна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Татьяна Прилипко уже была награждена специальным призом в конкурсе 2017 года. Тогда героем её мотиватора стал Владимир Шаманов, уроженец Барнаула, бывший главнокомандующий Воздушно-десантными войсками. Всероссийский проект «Эстафета поколений» поддерживается советником президента РФ Александрой Левицкой и успешно реализуется с 2016 года во всех регионах России.