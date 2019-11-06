Омск, 6 ноября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области. Об этом 6 ноября на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вход в Экспоцентр. Омск

«Сегодня для Омской области Казахстан имеет ключевое значение. Это главный партнёр. Если брать внешнеторговый оборот, то четверть — это конечно отношения с Казахстаном. По 2018 году это было порядка 240 миллиардов долларов. В этом году за восемь месяцев мы наблюдаем рост на 22% товарооборота Омской области и Казахстана», — подчеркнул Бурков.

По его словам, Омская область и Казахстан «взаимно развивают» товарно-экономические отношения, что «очень важно».

«На территории Омской области сегодня действуют 192 предприятия с участием казахстанской стороны», — подытожил Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Омске стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.