Москва, 6 ноября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Сегодня, 6 ноября, в Георгиевском зале состоится церемония представления президенту России Владимиру Путину офицеров, назначенных на высшие командные должности, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства встретится с группой офицеров, которым присвоены высшие воинские и специальные звания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин снял с должности 11 генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур.

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