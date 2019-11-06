6 ноября президент РФ Владимир Путин встречается с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. Мероприятие по традиции проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:18 Путин на представлении офицеров в Кремле: Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. @Пул N3 [[[video-0]]]

15:27 За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров. [[[quote-0]]]

15:33 [[[quote-1]]] По его словам, об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел. [[[quote-2]]]

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15:38 [[[quote-4]]] Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.

15:42 По словам Владимира Путина, успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета России. «Ваша задача — ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия», — заявил президент.

15:44 Президент России Владимир Путин также отметил эффективность работы федеральной службы охраны. «Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия-Африка», — заявил он.

15:45 «С большой отдачей и эффективно работают российские спасатели», — добавил Владимир Путин.

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15:48 По словам Владимира Путина, федеральной службе исполнения наказаний необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, «в том числе путём жёсткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».

15:50 «В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремлённость. Желаю вам новых успехов в службе. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — заявил президент России Владимир Путин собравшимся на церемонии офицерам.

15:52 «Еще раз от души поздравляю вас со значимым шагом в развитии вашей служебной карьеры. Желаю вам всего самого доброго. Успехов, удачи!» — завершил приветственную речь президент.

16:06 Прошлый раз церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 11 апреля 2019 года. Тогда президент России отметил масштабность и планомерность работы, которая ведётся все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой. «Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком — наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности — серьёзно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжёлой ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», — заявил Путин.

16:14 За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террорестической направленности, а за аналогичный период 2018 года было пресекли 26 таких преступлений, в том числе 15 терактов. [[[quote-6]]]

16:21 Как ранее отмечал президент на церемонии приветствия офицеров в 2018 году, одно из ключевых направлений общей работы — это развитие Вооружённых Сил. «Вновь повторю: Россия никому не угрожает. Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением. Мы всегда открыты для конструктивной, партнёрской работы в интересах стабильности в мире», — отметил Владимир Путин.

16:37 В церемонии принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев. Напомним, Владимир Путин высоко оценил работу российских спасателей. По его словам, они действуют «с большой отдачей и эффективно».