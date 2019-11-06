Новые назначенцы Путина: церемония в Кремле — трансляция
Путин на представлении офицеров в Кремле: Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. @Пул N3
За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.
По его словам, об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел.
Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.
По словам Владимира Путина, успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета России.
Президент России Владимир Путин также отметил эффективность работы федеральной службы охраны.
«Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия-Африка», — заявил он.
«С большой отдачей и эффективно работают российские спасатели», — добавил Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, федеральной службе исполнения наказаний необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, «в том числе путём жёсткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».
«В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремлённость. Желаю вам новых успехов в службе. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — заявил президент России Владимир Путин собравшимся на церемонии офицерам.
«Еще раз от души поздравляю вас со значимым шагом в развитии вашей служебной карьеры. Желаю вам всего самого доброго. Успехов, удачи!» — завершил приветственную речь президент.
Прошлый раз церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 11 апреля 2019 года. Тогда президент России отметил масштабность и планомерность работы, которая ведётся все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой.
«Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком — наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности — серьёзно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжёлой ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», — заявил Путин.
За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террорестической направленности, а за аналогичный период 2018 года было пресекли 26 таких преступлений, в том числе 15 терактов.
Как ранее отмечал президент на церемонии приветствия офицеров в 2018 году, одно из ключевых направлений общей работы — это развитие Вооружённых Сил.
«Вновь повторю: Россия никому не угрожает. Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением. Мы всегда открыты для конструктивной, партнёрской работы в интересах стабильности в мире», — отметил Владимир Путин.
В церемонии принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев. Напомним, Владимир Путин высоко оценил работу российских спасателей. По его словам, они действуют «с большой отдачей и эффективно».