6 ноября президент РФ Владимир Путин встречается с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий.

Мероприятие по традиции проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
15:18

Путин на представлении офицеров в Кремле: Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. @Пул N3

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15:27

За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.

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15:33

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По его словам, об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел.

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15:35

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15:38

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Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.

15:42

По словам Владимира Путина, успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета России.

«Ваша задача — ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия», — заявил президент.

15:44

Президент России Владимир Путин также отметил эффективность работы федеральной службы охраны.

«Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия-Африка», — заявил он.

15:45

«С большой отдачей и эффективно работают российские спасатели», — добавил Владимир Путин.

15:47

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15:48

По словам Владимира Путина, федеральной службе исполнения наказаний необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, «в том числе путём жёсткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».

15:50

«В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремлённость. Желаю вам новых успехов в службе. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — заявил президент России Владимир Путин собравшимся на церемонии офицерам.

15:52

«Еще раз от души поздравляю вас со значимым шагом в развитии вашей служебной карьеры. Желаю вам всего самого доброго. Успехов, удачи!» — завершил приветственную речь президент.

16:06

Прошлый раз церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 11 апреля 2019 года. Тогда президент России отметил масштабность и планомерность работы, которая ведётся все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой.

«Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком — наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности — серьёзно усилит мощь РВСН. Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжёлой ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», — заявил Путин.

16:14

За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террорестической направленности, а за аналогичный период 2018 года было пресекли 26 таких преступлений, в том числе 15 терактов.

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16:21

Как ранее отмечал президент на церемонии приветствия офицеров в 2018 году, одно из ключевых направлений общей работы — это развитие Вооружённых Сил.

«Вновь повторю: Россия никому не угрожает. Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением. Мы всегда открыты для конструктивной, партнёрской работы в интересах стабильности в мире», — отметил Владимир Путин.

16:37

В церемонии принял участие глава МЧС России Евгений Зиничев. Напомним, Владимир Путин высоко оценил работу российских спасателей. По его словам, они действуют «с большой отдачей и эффективно».

16:54

Евгений Зиничев (второй слева) [kremlin.ru]