Москва, 6 ноября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 5 ноября открылись снижением по рублевым парам на фоне подорожавшей нефти. Пара доллар/рубль опускалась до 63,17 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик АИЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль растерял значительную часть роста к доллару на американской сессии после публикации сильных данных деловой активности в сфере услуг США. Из-за падения пары евро/доллар на рынке Forex рублю удалось укрепиться против единой валюты на 0,9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта (прогноз был 53,8). Вероятность снижения уровня основных процентных ставок в США в декабре уменьшилась. На фоне подобных ожиданий повысилась доходность американских гособлигаций.

Завершились торги по рублю ростом. Рубль подорожал к доллару на 0,07%, до 63,49 руб., к евро — на 0,9%, до 70,31 руб., к фунту — на 0,33%, до 81,87 руб.

Сегодня, 6 октября, цена на нефть сорта Brent торгуется к минусу на 0,57%. Нефтяной рынок перешел в коррекционную фазу после трехдневного роста. В центре внимания остается сделка между США и Китаем. Сейчас переговорщики рассматривают взаимные уступки, чтобы подписать торговое соглашение.

Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму $112 млрд, Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и увеличения объемов закупки американской сельхозпродукции.

Пара доллар/рубль обновляла минимум. Продавцы остаются сильными, но учитывая, что сделка уже учтена рынком, то в ближайшее время стоит ожидать по рублю медвежьей фазы. 6 ноября ожидается боковое движение около уровня 63,50 руб.

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