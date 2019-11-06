Красноярск, 6 ноября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае, по состоянию на 1 ноября, против гриппа привито около миллиона человек. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Всего в регионе, с официальной численностью 2 874 026 человек, вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс» привито 962 737 человек (35,4% от населения края), в том числе детей — 264 748 человек. Из них только 44,6 тысяч человек покупали вакцину. Абсолютному большинству граждан прививка оплачивалась из бюджетных средств.

В настоящее время в Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация крайне желательна и может защитить от серьезных осложнений гриппа, в том числе и от летального исхода.