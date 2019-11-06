Владивосток, 6 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. С предложением бесплатно обучить профессии водителя трамвая и троллейбуса выступило ОАО «Электрический транспорт», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Владивостока.

Сергей Филатов В трамвае

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Обучение подразумевает последующее трудоустройство на предприятия, эксплуатирующие электрический транспорт в столице Дальнего Востока. Работа на гарантирует официальную заработную плату, полный соцпакет, 14 дней дополнительного ежегодного отпуска и льготную пенсию при стаже больше 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Владивостока на безвозмездной основе получит от мэрии Москвы подержанные столичные трамваи и троллейбусы — договорённость об этом была достигнута в начале осени 2019 года, поставка городского транспорта ожидается в 2020 году.