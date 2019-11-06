Вашингтон, 6 ноября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Не стоит рассчитывать на существенное увеличение поставок нефти из Латинской Америки в будущем, заявил бывший министр финансов и государственного кредитования Колумбии Маурисио Карденас в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Некоторые считают, что Латинская Америка — это новый передовой рубеж с точки зрения добычи нефти. Также некоторые уверены в том, что регион может потенциально прибавить ещё три миллиона баррелей нефти в сутки к мировому объёму добычи в течение следующего десятилетия», — заявил Карденас.

По словам Карденаса, несмотря на то, что у Бразилии есть возможности для наращивания производства нефти, для подобного увеличения уровня регионального производства нефти потребуется, чтобы Мексика и Венесуэла обратили вспять процесс сокращения производства, что кажется маловероятным.

«В конечном итоге, вместо того, чтобы добыть дополнительные три миллиона баррелей в сутки к 2025 году, Латинская Америка, вероятно, сможет добыть только на один миллион баррелей в сутки больше, причём основная часть роста придётся на долю Бразилии. Реальность такова, что помимо этого миллиона баррелей нефти в сутки, миру не следует рассчитывать на большие дополнительные поставки нефти из Латинской Америки для удовлетворения глобального спроса», — добавил бывший министр финансов Колумбии.

Напомним, в 2018 году, согласно Статистическому обзору мировой энергетики, который опубликовала британская нефтегазовая компания BP, уровень добычи в Латинской Америке составил 8,6 млн баррелей нефти в день (баррелей в сутки), что составляет почти 9% от общего объёма добычи нефти в мире.

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