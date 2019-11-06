Манила, 6 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Филиппин предотвратили теракт на острове Холо юге страны, сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of Defense Филиппинские солдаты

По данным филиппинской армии, террористы из группировки, связанной с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали совершить взрыв в городе на острове Холо. Однако военнослужащие обнаружили террористов на одном из контрольно-пропускных пунктов острова и вступили в перестрелку с боевиками.

В результате перестрелки террористы были убиты, военные Филиппин захватили взрывчатку, которую боевики намеревались использовать для теракта. Отмечается, что двое террористов являлись гражданами Египта.