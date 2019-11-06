Пензенская область, 26 марта, 2008, 16:54 — ИА Регнум. Лидер группы пензенских затворников, несколько месяцев ожидающих в землянке конца света, Пётр Кузнецов по результатам экспертизы признан невменяемым, сообщает РСН. По закону, теперь он не может быть привлечен к уголовной ответственности, а будет проходить принудительное лечение. Ранее сообщалось, что в отношении лидера сектантов Петра Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды по религиозным и национальным признакам". Дело возбуждено по результатам психолого-лингвистической экспертизы изъятых у Кузнецова книг.

Напомним, в ноябре прошлого года 35 человек укрылись в заранее оборудованной землянке под Пензой. Они решили оставаться там до 28 мая, когда, по их мнению, должен наступить конец света. По итогам последних переговоров сектанты обозначили предположительную дату своего выхода из пещеры - 27 апреля.