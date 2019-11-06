Богота, 6 ноября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате схода оползня на пассажирский автобус в Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Orange County Archives Оползень

Сообщается, что инцидент произошел на трассе между городами Ибага и Чапарраль в центральной части страны. Пассажирский автобус проезжал по горному участку автодороги в тот момент, когда сошел оползень. В результате этого автобус перевернулся, погиб один человек. Еще 16 получили различные травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября спасатели в Камеруне продолжили поиск выживших среди обломков зданий, пострадавших от схода оползня. Отмечалось, что в результате проливных дождей в стране погибли 22 человека.