Владивосток, 6 ноября, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Успешная торпедная атака проведена дизельной подлодкой Тихоокеанского флота по скоплению кораблей условного противника в Японском море, 6 ноября сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Дизельная подводная лодка

Ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Кореец» и «Метель» осуществляла поиск субмарины в заливе Петра Великого. Подводная лодка, которая скрытно проникла в район поиска, атаковала корабли двумя практическими торпедами.

Далее субмарина произвела серию залпов по другому отряду, в составе которого находились малые противолодочные корабли и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в рамках дальнего похода отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в порт Муара в государстве Бруней.