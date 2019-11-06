Салехард, 6 ноября, 2019, 04:48 — ИА Регнум. На Ямале с января по сентябрь 2019 года выросли объёмы добычи углеводородов. Объём добычи газа вырос на 5,6%, нефти — на 9,9%, газового конденсата — на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Объём добычи газа в ЯНАО составил 446,7 млрд кубометров, нефти — 26,4 млн тонн, газового конденсата — 17,7 млн тонн.

Лидером по добыче нефти и газа в регионе стало ПАО «Газпром» — 73,9% всей добычи газа и 60,6% нефти. В добыче газового конденсата первым стало ПАО «Новатэк» — 47,5%.