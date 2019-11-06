Владивосток, 6 ноября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. В бухте Средняя (Приморский край) после перерыва на ночь возобновилась погрузка последних белух, сообщает 6 ноября пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Stan Shebs Кит-белуха

Погрузка осуществляется в специальный понтон с вольерами, затем животных доставляют на подготовленное судно. После завершения операции их планируется выпустить в Японском море.

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Напомним, в «китовой тюрьме» содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Животных начали вывозить в середине июня 2019 года. В связи с надвигающимися штормами учёные приняли решение выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника (Приморье), а не в Охотском море, как планировалось ранее.