Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 6 ноября, 2019, 04:36 — ИА Регнум. В Ямальском районе в 2019 году в два раза увеличились закупочные цены на оленину, а также на треть — объёмы заготовки мяса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Digr Оленина

В планах в 2019 году принять 1200 тонн оленины на трёх убойно-холодильных комплексах в Яр-Сале, Сеяхе и Юрибее. За аналогичный период 2018 года план составлял 900 тонн.

«Лето в этом году было благоприятным, не было сильной жары и болезней животных, весенний отёл тоже прошел по плану. Мы ожидаем хорошую упитанность оленей, а значит и повышение благосостояния земляков», — отметил советник главы района Хатяко Езынги.

Благосостоянию тундровиков поспособствует также увеличение закупочной цены на оленину. Если в 2018 году стоимость мяса оленя первой категории составляла 200 рублей, то в 2019 году — около 400 рублей. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили на МП «Ямальские олени». Мясо оленя второй категории будет приобретаться за 150 рублей.