Париж, 6 ноября, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.

hdptcar В Африке

«9 октября Франция ликвидировала второго по важности главаря группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Али Майчу был религиозным лидером, вербовщиком и организатором нескольких крупномасштабных терактов», — заявила она.

Парли подчеркнула, что главарь боевиков был убит в ходе операции в регионе Сахель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Турция подтвердила задержание сестры лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.