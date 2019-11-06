Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Первый доклад, в котором будут названы виновные в предполагаемых химических атаках на территории Сирии, будет выпущен в ближайшие месяцы, заявил 6 ноября журналистам генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас.

U.S. Navy Химическая атака

«У нас есть Миссия по установлению фактов <…> и Группа по расследованию и установлению виновных — она отвечает за установление исполнителей», — сказал он.

Подготовка отчёта, по словам Ариаса, займёт несколько месяцев.

Напомним, ОЗХО была наделена правом устанавливать виновных в «химатаках» по предложению Великобритании в июне 2018 года. В России наделение технического секретариата организации такими полномочиями назвали «нездоровой» ситуацией.

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