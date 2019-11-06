Москва, 6 ноября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» будут переданы Сербии в ближайшие месяцы, заявил 5 ноября глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С»

Производство комплексов ПВО осуществляется в соответствии с заключённым контрактом. «Всё идет в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам», — приводит ТАСС слова Михеева.

Напомним, о контракте на поставку ЗРПК стало известно 24 октября, когда президент Сербии Александар Вучич объявил о соглашении с российской стороной. В свою очередь сербский министр обороны Александар Вулин сообщал, что «Панцирь-С» станет частью вооружения армии Сербии.

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