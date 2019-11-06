Ханкайский район, Приморский край, 6 ноября, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Заказник регионального значения под названием «Комиссаровский» создан в Приморском крае: здесь тигры и леопарды будут чувствовать себя в безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Keven Law Леопард

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Площадь особо охраняемой территории составляет 82,5 тыс. гектаров, и расположен заказник на ключевой для тигра и леопарда территории — Ханкайском и Пограничном районах.

Руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов животных и растений Павел Фоменко считает, что новый заказник позволит обеспечить достаточно высокую численность хищников.

«Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов», — пояснил Павел Фоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье принята новая редакция закона об особо охраняемых природных территориях, где среди прочего прописан упрощенный порядок снятия с территорий особого статуса.