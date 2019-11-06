Белград, 6 ноября, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Сербия не будет покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» из-за отсутствия средств, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Вучич заявил, что видел работу зенитно-ракетных комплексов С-400 в деле и убедился, что это «потрясающее оружие». По его словам, ни один враг не осмелится атаковать страну, если у неё есть такие комплексы ПВО.

«Но покупать мы его не будем, потому что у нас нет денег», — заявил он.

При этом Вучич подчеркнул, что сербская армия продолжит модернизировать свою армию, так как страна со всех сторон окружена НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября после окончания российско-сербских учений «Славянский щит — 2019» в Россию с территории Сербии были возвращены зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С». Отмечается, что военную технику доставили транспортными самолетами ВКС РФ.