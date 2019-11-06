Лондон, 6 ноября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Торговые отношения после выхода Великобритании из Евросоюза обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре, 6 ноября сообщается на сайте Белого дома.

White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

Оба участника разговора подтвердили планы развивать сотрудничество между странами через двустороннее соглашение о свободной торговле, которое будет принято после процедуры выхода королевства из ЕС.

Напомним, 28 октября глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз принял просьбу Великобритании отложить Brexit до 31 января 2020 года.