Варшава, 6 ноября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Решение не баллотироваться на пост президента Польши на предстоящих выборах озвучил глава Европейского совета Дональд Туск, 5 ноября передает телеканал «Польское телевидение».

DonkeyHote Дональд Туск

Глава Евросовета отметил, что за ним тянется шлейф трудных и непопулярных решений со времени, когда он был премьер-министром Польши. По словам Туска, это может помешать выигрышу кандидата от оппозиции, которую Туск представляет.

Напомним, Дональд Туск руководил правительством Польши С 2007 по 2017 год. В 2005 году он баллотировался на пост президента республики, но проиграл Леху Валенсе с результатом в 45,96% голосов. Очередные президентские выборы в Польше должны состояться весной 2020 года.