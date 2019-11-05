Благовещенск, 6 ноября, 2019, 02:42 — ИА Регнум. В Амурской области численность волков продолжает расти, теперь они позволяют себе спокойно бегать рядом с оживлённой трассой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соцсетях местные жители пишут о стае хищников на оживлённой трассе.

Волки

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В 2018 году численность волков в Приамурье составляла 4 125 особей, и из-за стремительного роста популяции этих хищников, которые могут наносить серьёзный вред сельскому хозяйству, власти приняли решение о регулировании численности.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья оказались готовы платить за каждого убитого волка по 7,5 тыс. рублей после того, как их численность превысила 4 тыс. особей. В бюджете региона на 2019 год на эти цели предусмотрено более 2 млн рублей.