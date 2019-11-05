Вашингтон, 6 ноября, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Международная космическая станция может использоваться для подготовки астронавтов к полётам на Марс, сообщает 5 ноября портал Space.com со ссылкой на главного научного эксперта NASA по программе эксплуатации МКС Джулию Робинсон.

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По её словам, годовые программы полётов за последнее время прошли только трое астронавтов, и этого недостаточно.

«Мы хотим активизировать эту деятельность и добавить еще 10 участников к имеющейся базе данных», — сказала Робинсон.

Она добавила, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с российскими коллегами — представители NASA выясняют, намерены ли в России принять участие в этих программах.

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