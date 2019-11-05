Киев, 6 ноября, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Выдвинутое в Киеве условие о семидневном соблюдении режима тишины для начала отвода сил в районе населённого пункта Петровское не согласовано с участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 5 ноября глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Кто установил эти семь дней? Это позиция украинской стороны? Да. Она согласована с другими сторонами, заинтересованными в этом, в данном случае с Донецком? Нет, не согласована», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев назначил новую дату начала разведения сил в Донбассе на 8 ноября, однако в качестве непременного условия выдвинул сохранение режима тишины. В свою очередь, Медведчук напомнил, что такое условие относилось к этапу отвода сил у Станицы Луганской в июне этого года.

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