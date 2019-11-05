Ашхабад, 6 ноября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Аграрии Ахалской области, руководителем которой является Сердар Бердымухамедов — сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, первыми в стране выполнили государственный заказ по сбору урожая хлопка, передает «Туркменистан сегодня».

В этом регионе уже удалось заготовить более 207 тысяч тонн хлопка-сырца.

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Глава государства поздравил ахалских хлопкоробов и отметил, что проводимые правительством глубокие реформы способствуют динамичному развитию сельсхозотрасли и повышению уровня жизни сельских жителей.

«Всех нас радуют высокие сельскохозяйственные показатели, достигнутые благодаря внедрению в производство унаследованного от предков богатого земледельческого опыта в комплексе с последними достижениями науки», — цитирует туркменского лидера госиздание.

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