Ашхабад, 6 ноября, 2019, 01:16 — ИА Регнум. В туркменской столице открылась международная книжная выставка-ярмарка, участие в которой принимают свыше 70 издательских компаний из 20 стран, передает «Информационный портал Туркмении».

Turkmenportal.com В Ашхабаде открылась Международная книжная выставка-ярмарка

Также на мероприятие пригласили местных и зарубежных писателей, литературоведов, культурологов и специалистов в сфере полиграфии.

На выставке представлены недавно изданные образцы художественной, научно-популярной и учебной литературы на русском, китайском, английском, французском, немецком, корейском, японском и туркменском языках.

На центральном стенде выставлены книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Особое внимание уделено произведениям «Туркменский алабай», «Конь — символ верности и счастья» и «Лекарственные растения Туркмении».

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