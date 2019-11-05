Мехико, 6 ноября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Правосудие в Мексике — обязанность властей государства, заявил мексиканский президент Мексики Лопес Обрадор 5 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Заявление главы Обрадора было опубликовано после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который предложил помощь Мексике в борьбе с преступными группами.

Мексиканский лидер рассказал, что поблагодарил президента США за готовность помочь и выразил соболезнования родственникам американских мормонов, погибших от рук неизвестных в Мексике.

Напомним, 4 ноября в результате нападения на группу американских мормонов в Мексике погибло 12 человек и ещё пятеро детей числятся пропавшими без вести. Проводится поисковая операция.