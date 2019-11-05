Вашингтон, 6 ноября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике решение властей американского штата Нью-Йорк об амнистии 900 заключенных. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Цитата из к/ф «Воздушная тюрьма». Реж. Саймон Уэст. 1997. США Заключенные

«Грустно наблюдать за происходящим в Нью-Йорке, где губернатор Куомо и мэр Де Блазио выпускают 900 преступников, часть из них — закоренелые и плохие, на улицы нашего угасающего из-за них города. Радикально левые демократы убивают наши города. Глава полиции Нью-Йорка уходит в отставку», — заявил он.

Ранее газета The New York Post сообщала о решении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо освободить 900 преступников из тюрем из-за изменений в законодательстве по отмене залога за ряд преступлений. Согласно данным газеты, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также пообещал амнистированным подарки.