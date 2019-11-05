Ижевск, 6 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Выявлена подозрительная схема поставок боенских конфискатов (рогов, копыт, шерсти) и шкур крупного рогатого скота производства одного из убойных пунктов Увинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Рога Бык

Уточняется, что при поставке в адрес предприятия в Елабуге (Татария) боенских конфискатов в сопроводительных документах был указан вес 4,213 тыс. тонн, при этом выработка в июле-сентябре данной продукции, которая указана в электронной системе, составила 861,7 кг. Объём сомнительного излишка составил 3,352 тыс. тонн, его происхождение неизвестно.

Аналогичная ситуация наблюдалась при анализе поставки шкур КРС в Богородск (Нижегородская область). Сомнительный излишек составил 347 шкур.

Уточняется, что в отношении увинской компании составлен протокол по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»), юридическое лицо заплатит штраф. Сейчас ведомство устанавливает полную цепочку поставок предприятия Увинского района. Шкуры и боенские конфискаты направлены заказчикам по фактическим документам.

ИА REGNUM напоминает, боенские конфискаты могут использоваться для производства кормовой и технической продукции. Шкуры крупного рогатого скота идут на выработку кож широкого ассортимента — от кож для производства верхних частей обуви, сумок, плащей, до галантерейных и подкладочных кож.