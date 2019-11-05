Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно — Dow Jones и Nasdaq находятся в «зеленой зоне», S&P ушел в минус, 5 ноября передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 46,49 пункта (0,17%), до 27 508,60 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 5,88 пункта (0,07%), до 8439,08 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,96 пункта (0,06%), до 3076,31 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, на неделе торгов с 28 октября по 1 ноября индекс S&P несколько раз обновлял свой исторический максимум.

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