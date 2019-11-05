Вашингтон, 5 ноября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Военное кораблестроение США рискует попасть в критическую зависимость от Китая и России в сфере поставок высокотехнологичных компонентов и узлов, заявил 5 ноября американский министр по делам ВМС Ричард Спенсер в интервью изданию Financial Times.

Бумажный кораблик

По его мнению, многие подрядчики, выполняющие заказы военного флота, в вопросах закупок определенных высокотехнологичных и высокоточных деталей полагаются на производителей, работающих в странах — геополитических конкурентах США.

В качестве примера он привёл итальянскую судостроительную компанию Fincantieri, которая претендует на постройку нового фрегата для ВМС США, но при этом присоединилась к китайской стратегической инициативе «Один пояс и один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае строительство новых кораблей для ВМС страны, действительно, происходит очень быстрыми темпами. По мнению ряда экспертов, китайский военный флот в ближайшей перспективе может по всем основным показателям выйти на первое место в мире.