Вашингтон, 5 ноября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели телефонные переговоры в связи с убийством в Мексике девяти американских граждан, 5 ноября передает агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты осуждают этот бессмысленный акт насилия… и предложил Мексике помощь, чтобы виновные предстали перед правосудием» , — сказано в заявлении Белого дома по итогам переговоров.

Ранее президент Мексики уже заявил, что откажется от «помощи иностранного правительства» в борьбе с наркокартелями в своей стране.

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