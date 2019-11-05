Вашингтон, 5 ноября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает всех членов соглашения по ядерной программе Ирана полностью выполнять взятые на себя обязательства. Об этом 5 ноября заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

U.S. Mission Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

По его словам, генсек ООН в курсе заявленного Тегераном намерения разморозить центрифуги на ядерном объекте «Фордо».

"Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана остаётся огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия, и призывает всех участников соглашения полностью соблюдать его положения», — сказал Дюжаррик.

Напомним, ранее сегодня президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске более тысячи центрифуг по обогащению урана на атомном заводе «Фордо».