Великий Новгород, 5 ноября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Число районов, в которых произошли подтопления, возросло с семи до девяти в Новгородской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Подтопление

По состоянию на 22:00 по местному времени количество населённых пунктов, на территории которых произошло подтопление зданий и участков дорог, составляет 31.

Всего подтопленными оказались 83 жилых частных дома, в которых проживают 221 человек и один многоквартирный дом, где проживают 28 человек. Также водой затоплены 218 приусадебных участков и 25 участков дорог, шесть из них разрушены.

Из-за подтопления были повреждены шесть деревянных переправ, а к шести населённым пунктам в настоящее время нет проезда. Режим чрезвычайной ситуации введён на территориях Валдайского и Демянского районов, где сложилась самая неблагоприятная паводковая ситуация.

Ранее ИА REGNUM сообщало о затоплении приусадебных участков в семи районах Новгородской области в результате сильных ливней, которые наблюдались в регионе с 3 ноября. За это время, по данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, здесь выпала месячная норма осадков.