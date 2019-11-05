Тюмень, 5 ноября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Горадминистрация Тюмени представила проект бюджета на 2020 год и последующие 2021 и 2022 годы. Он запланирован бездефицитным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Проект представлен на сайте мэрии областной столицы. В 2020 году объём доходов и расходов планируется на сумму 33,662 млрд рублей, в 2021 году — 32,13 млрд, в 2022 году — 32,773 млрд рублей.

Публичное обсуждение бюджета Тюмени состоится 14 ноября, в гордуме его рассмотрят 28 ноября.