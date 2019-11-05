Мехико, 5 ноября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался принять помощь, предложенную Дональдом Трампом в борьбе с наркокартелями, 5 ноября передает агентство Associated Press.

Hasselbladswc Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Я не думаю, что нам нужно вмешательство иностранного правительства для решения этих проблем» , — заявил президент Мексики на пресс-конференции.

Тем не менее, Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал позвонить Трампу и «поблагодарить его за поддержку».

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