Вашингтон, 5 ноября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США заявили, что российско-германский газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Соединенных Штатов Америки касательно энергетической безопасности стран Евросоюза. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный сотрудник Госдепа, сообщает телеканал RT.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток — 2»

Этот сотрудник заявил, что США уже давно считают одним из своих стратегических приоритетов энергетическую безопасность ЕС. По всей видимости, давать право решать такие вопросы самим евробюрократам Вашингтон считает недопустимым.

Однако тот факт, что Германия вместе с Россией строят газопровод «Северный поток — 2» очень раздражает Вашингтон, так как ключевая страна ЕС вдруг вздумала сама решать вопросы своей энергетической безопасности.

«Мы всегда считали, что «Северный поток — 2» ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны», — сказал высокопоставленный сотрудник Госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США фактически расписались в своем поражении в битве по противодействию строительству «Северного потока — 2». В компании-операторе газопровода заявили, что постараются завершить его до конца 2019 года.