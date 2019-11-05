Саранск, 5 ноября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. В Мордовии в ночь на 6 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируется порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, сообщили ИА REGNUM в администрации Саранска со ссылкой на Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

mrhayata Под сильным ветром

Жителей столицы республики призвали парковать автомобили в гараже или на удаленном расстоянии от деревьев и плохо закрепленных широкоформатных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие дома и здания с неустойчивой кровлей. Также необходимо избегать сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю октября штормовой ветер пришел во многие регионы Приволжского федерального округа. Без света из-за обрывов линий электропередач оставались районы Кировской и Ульяновской областей, Чувашии и Марий Эл, Оренбургской и Нижегородской областей.